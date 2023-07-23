Тимофеева (Ковалева) Фомаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1932
Родилась в деревне Медведево Усть-Кубинского района Вологодской области. До революции 1917 года эта деревня также относилась к Грибцовскому приходу, Ильинской Грибцовской церкви.
Бракосочетание
15.01.1957
По рассказам, с будущим супругом их познакомила общая приятельница, тётя Граня, в общежитии.
Рождение ребёнка
06.10.1962
Сын: Тимофеев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Александрович
Смерть
Неизвестно
Похоронена на Козицынском кладбище в городе Вологде.