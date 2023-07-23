Тимофеева (Ковалева) Фомаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Ковалева) Фомаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1932

Отец: Ковалев Николай Павлович

Мать: Ковалева Александра Михайловна

Родилась в деревне Медведево Усть-Кубинского района Вологодской области. До революции 1917 года эта деревня также относилась к Грибцовскому приходу, Ильинской Грибцовской церкви.
Бракосочетание
15.01.1957

Муж: Тимофеев Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
По рассказам, с будущим супругом их познакомила общая приятельница, тётя Граня, в общежитии.
Рождение ребёнка
06.10.1962

Сын: Тимофеев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похоронена на Козицынском кладбище в городе Вологде.
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