Матиенко (Кравченко) Вера Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
ПолЖенский
Отец
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матиенко Василий Агеевич
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матиенко Василий Агеевич