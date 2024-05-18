Матиенко (Кравченко) Вера Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матиенко (Кравченко) Вера Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Кравченко Захар Федорович

Мать: Кравченко (Стружкина Струмкина Стручкина ?) Февронья Кирилловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матиенко Василий Агеевич

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матиенко Василий Агеевич

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