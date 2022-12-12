Колосова (Лопатина) Любовь Гурьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1940
Отец: Лопатин Гурьян Савинович
Мать: Лопатина Евдокия
Рождение ребёнка
04.04.1974
Сын: Колосов Александр Львович
Отец ребёнка: Колосов Лев Владимирович
Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Львовна
Отец ребёнка: Колосов Лев Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно