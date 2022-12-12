Колосова (Лопатина) Любовь Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Лопатина) Любовь Гурьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1940

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1940

Отец: Лопатин Гурьян Савинович

Мать: Лопатина Евдокия

Рождение ребёнка
04.04.1974

Сын: Колосов Александр Львович

Отец ребёнка: Колосов Лев Владимирович

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Львовна

Отец ребёнка: Колосов Лев Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Лев Владимирович

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