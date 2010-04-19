Барыкина (Токарева) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти19.04.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: Елизавета Кирилловна
Рождение ребёнка
05.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барыкин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барыкин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барыкин Анатолий
Работа или профессия
Неизвестно
заготконтора г. Морозовска
Место жительства
Неизвестно
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
19.04.2010