Барыкина (Токарева) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барыкина (Токарева) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

19.04.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: Елизавета Кирилловна

Рождение ребёнка
05.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барыкин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барыкин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барыкин Анатолий

Работа или профессия
Неизвестно
заготконтора г. Морозовска
Место жительства
Неизвестно
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
19.04.2010
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