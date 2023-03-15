Кондауров Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кондауров Николай
Мать ребёнка: Кондаурова Степанида Павловна
Качулька, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.05.1917
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Кондаурова Степанида Павловна
Рождение ребёнка
25.03.1919
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Кондаурова Степанида Павловна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кондауров Александр
Мать ребёнка: Кондаурова Степанида Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузова Анна
Мать ребёнка: Кондаурова Степанида Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондауров Егор
Мать ребёнка: Кондаурова Степанида Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно