Кондауров Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондауров Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кондауров Николай

Мать ребёнка: Кондаурова Степанида Павловна

Качулька, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.05.1917

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Кондаурова Степанида Павловна

Рождение ребёнка
25.03.1919

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Кондаурова Степанида Павловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кондауров Александр

Мать ребёнка: Кондаурова Степанида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондаурова Степанида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондаурова Степанида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузова Анна

Мать ребёнка: Кондаурова Степанида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондаурова Степанида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондаурова Степанида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондауров Егор

Мать ребёнка: Кондаурова Степанида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондаурова Степанида Павловна

Смерть
Неизвестно
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