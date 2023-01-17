Филиппова (Рещикова) Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения05.01.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1919
Отец: Рещиков Петр Васильевич
Мать: Рещикова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Филиппов Константин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Лариса Константиновна
Отец ребёнка: Филиппов Константин Петрович
Смерть
Неизвестно