Филиппова (Рещикова) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Рещикова) Нина Петровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.01.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1919

Отец: Рещиков Петр Васильевич

Мать: Рещикова Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Филиппов Константин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Константин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Лариса Константиновна

Отец ребёнка: Филиппов Константин Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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