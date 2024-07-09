Негодяева Олимпиада Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Место жительства
Неизвестно
Жила с мужчиной вдовцом. Помогла ему поднять 4-х его детей. Свох детей не было. В детстве её пырнула корова. Еле выжила. Помог её вылечить знакомый семьи.
Смерть
Неизвестно
Похоронена в одной могиле с сестрой Плаксиной (Негодяевой) Анисьей Дмитриевной на старых кладбищах.