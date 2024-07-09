Негодяева Олимпиада Дмитриевна 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНегодяева Олимпиада Дмитриевна

Негодяева Олимпиада Дмитриевна

Место рождения

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Негодяев Дмитрий Иванович

Мать: Негодяева Матрёна Лукьяновна

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Жила с мужчиной вдовцом. Помогла ему поднять 4-х его детей. Свох детей не было. В детстве её пырнула корова. Еле выжила. Помог её вылечить знакомый семьи.
Смерть
Неизвестно
Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Похоронена в одной могиле с сестрой Плаксиной (Негодяевой) Анисьей Дмитриевной на старых кладбищах.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.