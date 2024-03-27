(Вагапова) Фахерниса Сагитьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Вагапова) Фахерниса Сагитьяновна

(Вагапова) Фахерниса Сагитьяновна

Место рождения

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Вагапов Сагитьян Сагидуллович

Мать: Вагапова ?

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миннивали

Смерть
Неизвестно
д. Кугарчи Кугарчинского района РБ РФ
Похороны
Неизвестно
д.Кугарчи Кугарчинского района РБ РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close