(Вагапова) Фахерниса Сагитьяновна
Место рожденияд.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Вагапов Сагитьян Сагидуллович
Мать: Вагапова ?
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миннивали
Смерть
Неизвестно
д. Кугарчи Кугарчинского района РБ РФ
Похороны
Неизвестно
д.Кугарчи Кугарчинского района РБ РФ