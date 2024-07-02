Соломахина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Соломахина) Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Соломахин Иосиф Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Дворяткина (Соломахина) Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Соломахин Иосиф Дмитриевич
Смерть
Неизвестно