Соломахина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломахин Иосиф Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Соломахина) Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Соломахин Иосиф Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Дворяткина (Соломахина) Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Соломахин Иосиф Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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