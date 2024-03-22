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Колесников Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1927

Отец: Колесников Сергей

Мать: Колесникова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Александр Александрович

Мать ребёнка: Колесникова (Лаврова) Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Владимир Александрович

Мать ребёнка: Колесникова (Лаврова) Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Игорь Александрович

Мать ребёнка: Колесникова (Лаврова) Мария Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова (Лаврова) Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
12.06.1955

Сын: Колесников Сергей Александрович

Мать ребёнка: Колесникова (Лаврова) Мария Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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