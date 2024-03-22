Колесников Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1927
Отец: Колесников Сергей
Мать: Колесникова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Александр Александрович
Мать ребёнка: Колесникова (Лаврова) Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Владимир Александрович
Мать ребёнка: Колесникова (Лаврова) Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Игорь Александрович
Мать ребёнка: Колесникова (Лаврова) Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1955
Сын: Колесников Сергей Александрович
Мать ребёнка: Колесникова (Лаврова) Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно