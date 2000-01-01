Ханина Наталья Силична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина Наталья Силична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ханин Андрей Семёнович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ханин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ханин Андрей Семёнович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Ханин Андрей Семёнович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ханин Андрей Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
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