Ханина Наталья Силична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ханин Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ханин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Ханин Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Ханин Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ханин Андрей Семёнович
Работа или профессия
Неизвестно