Дувидзон (Гладштейн) Молка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дувидзон (Гладштейн) Молка

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Место рождения

Меджибож, Хмельницька область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Меджибож, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Рабинович Фрэйда

Отец ребёнка: Дувидзон Иона

Меджибож, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Нэся

Отец ребёнка: Дувидзон Иона

Меджибож, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мильмейстер Роза Ивановна

Отец ребёнка: Дувидзон Иона

Меджибож, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
Меджибож, Хмельницька область
Причина смерти: Холокост
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