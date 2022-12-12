Дувидзон (Гладштейн) Молка
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Рабинович Фрэйда
Отец ребёнка: Дувидзон Иона
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Нэся
Отец ребёнка: Дувидзон Иона
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мильмейстер Роза Ивановна
Отец ребёнка: Дувидзон Иона
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Холокост