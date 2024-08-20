Медведев Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Отец: Медведев Яков Егорович
Мать: Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Мать ребёнка: Медведева Парасковья Даниловна
данные с РС 1857 год
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Сын: Медведев Александр Иванович
Мать ребёнка: Медведева Парасковья Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Дочь: (Медведева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Медведева Парасковья Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Сын: Медведев Василий Иванович
Мать ребёнка: Медведева Парасковья Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Мать ребёнка: Медведева Парасковья Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Сын: Медведев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Медведева Парасковья Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Дочь: (Медведева) Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Медведева Парасковья Даниловна
Смерть
Неизвестно