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Медведев Иван Яковлевич

Место рождения

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: Медведев Яков Егорович

Мать: Арина

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Парасковья Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Медведев Карп Иванович

Мать ребёнка: Медведева Парасковья Даниловна

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
данные с РС 1857 год
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Медведев Александр Иванович

Мать ребёнка: Медведева Парасковья Даниловна

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Дочь: (Медведева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Медведева Парасковья Даниловна

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Медведев Василий Иванович

Мать ребёнка: Медведева Парасковья Даниловна

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Медведев Никита Иванович

Мать ребёнка: Медведева Парасковья Даниловна

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Сын: Медведев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Медведева Парасковья Даниловна

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Дочь: (Медведева) Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Медведева Парасковья Даниловна

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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