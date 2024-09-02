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Картамышев Виктор Матвеевич

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Место рождения

Картамышево, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

03.08.1934

Дата смерти

02.09.2024

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1934

Отец: Картамышев Матвей Михайлович

Мать: Картамышева (Белозерова) Анна Ивановна

Картамышево, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Картамышева (Поплавская) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1958

Сын: Картамышев Юрий Викторович

Мать ребёнка: Картамышева (Поплавская) Вера Ивановна

Шмырево, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Картамышева (Поплавская) Вера Ивановна

Шмырево, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Картамышева (Поплавская) Вера Ивановна

Шмырево, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Картамышева (Поплавская) Вера Ивановна

Шмырево, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
02.09.2024
Белгород, город Белгород, Белгородская область

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