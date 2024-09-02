Картамышев Виктор Матвеевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1934
Дата смерти02.09.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1958
Сын: Картамышев Юрий Викторович
Мать ребёнка: Картамышева (Поплавская) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1960
Рождение ребёнка
19.08.1961
Рождение ребёнка
30.08.1968
Смерть
02.09.2024
Белгород, город Белгород, Белгородская область