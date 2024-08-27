Хаспиев Нургазим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаспиев Нургазим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магаляс (Аверьянова) Диана Юрьевна

Рождение ребёнка
13.06.1986

Дочь: Хаспиева Марина Нургазимовна

Мать ребёнка: Магаляс (Аверьянова) Диана Юрьевна

Рождение ребёнка
29.02.1988

Сын: Хаспиев Владимир Нургазимович

Мать ребёнка: Магаляс (Аверьянова) Диана Юрьевна

Смерть
Неизвестно

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