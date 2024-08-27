Хаспиев Нургазим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1986
Дочь: Хаспиева Марина Нургазимовна
Мать ребёнка: Магаляс (Аверьянова) Диана Юрьевна
Рождение ребёнка
29.02.1988
Сын: Хаспиев Владимир Нургазимович
Мать ребёнка: Магаляс (Аверьянова) Диана Юрьевна
Смерть
Неизвестно