Рогонов Евгений (Генадий) Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогонов Евгений (Генадий) Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогонов Сергей

Мать: Рогонова Марфа Тереньтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Славени, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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