Островский Евгений Александрович
Место рожденияМосква
Дата рождения05.06.1960
Дата смерти22.05.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1960
Москва
Рождение ребёнка
09.02.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
16.09.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.2015
Москва