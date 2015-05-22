Островский Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Островский Евгений Александрович

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Место рождения

Москва

Дата рождения

05.06.1960

Дата смерти

22.05.2015

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1960

Отец: Островский Александр (Шолом) Абрамович

Мать: Островская Людмила Сергеевна

Москва
Рождение ребёнка
09.02.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Рождение ребёнка
16.09.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.2015
Москва
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