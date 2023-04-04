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Маркушин Павел Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.11.1878

Дата смерти

После 12.02.1908

Пол

Мужской

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1878

Отец: Маркушин Лука Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1906

Жена: Маркушина Анна Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1907

Сын: Маркушин Иван Павлович

Мать ребёнка: Маркушина Анна Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 12.02.1908
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