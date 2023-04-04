Маркушин Павел Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.11.1878
Дата смертиПосле 12.02.1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1878
Отец: Маркушин Лука Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1906
Рождение ребёнка
30.10.1907
Мать ребёнка: Маркушина Анна Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 12.02.1908