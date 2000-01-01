Тюльпанова Ирина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюльпанова Ирина Алексеева

Тюльпанова Ирина Алексеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Тюльпанова Агрепена Амосова

Отец ребёнка: Тюльпанов Амос Иванов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Тюльпанова Устина Амосова

Отец ребёнка: Тюльпанов Амос Иванов

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Тюльпанова Ксения Амосова

Отец ребёнка: Тюльпанов Амос Иванов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Тюльпанов Максим Амосов

Отец ребёнка: Тюльпанов Амос Иванов

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Тюльпанова Дарья Амосова

Отец ребёнка: Тюльпанов Амос Иванов

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Тюльпанов Михаил Амосов

Отец ребёнка: Тюльпанов Амос Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюльпанов Амос Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close