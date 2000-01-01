Тюльпанова Ирина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Тюльпанова Агрепена Амосова
Отец ребёнка: Тюльпанов Амос Иванов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Тюльпанова Устина Амосова
Отец ребёнка: Тюльпанов Амос Иванов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Тюльпанова Ксения Амосова
Отец ребёнка: Тюльпанов Амос Иванов
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Тюльпанов Амос Иванов
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Тюльпанова Дарья Амосова
Отец ребёнка: Тюльпанов Амос Иванов
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Тюльпанов Амос Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно