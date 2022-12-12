Лоренц Владимир Иосифович
Место рожденияCiechanowiec, Poland
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: Лоренц Осип Осипович
Мать: не указана
Ciechanowiec, Poland
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Ушакова Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Лоренц Мария Николаевна
Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоренц Мария Николаевна
Смерть
Около 1941