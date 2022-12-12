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Лоренц Владимир Иосифович

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Место рождения

Ciechanowiec, Poland

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1920 г.р.

Дети

Добавил:

AL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Лоренц Осип Осипович

Мать: не указана

Ciechanowiec, Poland
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Ушакова Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Лоренц Мария Николаевна

Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоренц Мария Николаевна

Смерть
Около 1941
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