Елена Космина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Стефанида Петрова
Отец ребёнка: Петр Николаев
Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Ивляева
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Николаев
Смерть
Неизвестно