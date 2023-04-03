Елена Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Космина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Стефанида Петрова

Отец ребёнка: Петр Николаев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Ивляева

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Николаев

Смерть
Неизвестно
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