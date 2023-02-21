Мягченков Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1974
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1974
Рождение ребёнка
26.08.2004
Дочь: Мягченкова Мирослава Сергеевна
Мать ребёнка: Мягченкова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
15.04.2008
Мать ребёнка: Мягченкова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
04.07.2011
Дочь: Мягченкова Лада Сергеевна
Мать ребёнка: Мягченкова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
01.02.2014
Сын: Мягченков Пересвет Сергеевич
Мать ребёнка: Мягченкова Татьяна Федоровна