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Мягченков Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1974

Отец: Мягченков Виктор Васильевич

Мать: Мягченкова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
26.08.2004

Дочь: Мягченкова Мирослава Сергеевна

Мать ребёнка: Мягченкова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
15.04.2008

Сын: Мягченков Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Мягченкова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
04.07.2011

Дочь: Мягченкова Лада Сергеевна

Мать ребёнка: Мягченкова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
01.02.2014

Сын: Мягченков Пересвет Сергеевич

Мать ребёнка: Мягченкова Татьяна Федоровна

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