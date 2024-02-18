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Катышев Александр Анатольевич

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Место рождения

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1970

Отец: Катышев Анатолий Александрович

Мать: Катышева (Уханова) Нина Ивановна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.03.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
29.04.2017

Жена: Кобзева (Сарычева) Светлана Валерьевна

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

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