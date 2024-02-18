Катышев Александр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1970
Рождение ребёнка
03.03.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
29.04.2017
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область