Гималетдинов Вил Мударисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гималетдинов Вил Мударисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1938

Дата смерти

04.03.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1938

Отец: Гималетдинов Мударис

Мать: Батыршина Махмуза Гильфановна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гималетдинова Алфа

Рождение ребёнка
01.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гималетдинова Алфа

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гималетдинова Ольга Никифоровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гималетдинова Ольга Никифоровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
04.03.2005
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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