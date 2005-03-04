Гималетдинов Вил Мударисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1938
Дата смерти04.03.2005
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1938
Отец: Гималетдинов Мударис
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гималетдинова Алфа
Рождение ребёнка
01.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гималетдинова Алфа
Рождение ребёнка
25.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гималетдинова Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
01.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гималетдинова Ольга Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.2005