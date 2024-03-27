Кролевец (Троян) Надежда
Место рожденияУкраина
Дата рождения30.09.1880
Дата смерти11.09.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Кролевец Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Кролевец Сергей Дорофеич
Россия
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кролевец Алексей
Отец ребёнка: Кролевец Сергей Дорофеич
г. Новосибирск
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Кролевец Лина
Отец ребёнка: Кролевец Сергей Дорофеич
с. Полтавка Омской области
Рождение ребёнка
21.12.1917
Сын: Кролевец Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Кролевец Сергей Дорофеич
с. Полтавка Омской области
Рождение ребёнка
19.12.1918
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Кролевец Сергей Дорофеич
с. Полтавка Омской области
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кролевец Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кролевец Сергей Дорофеич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кролевец Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Кролевец Сергей Дорофеич
Смерть
11.09.1952