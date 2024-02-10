Уденеев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уденеев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уденеев Василий Иванович

Мать: Савиных Фаина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колмогорцева Любовь Александооана

Рождение ребёнка
08.02.1984

Сын: Уденеев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Колмогорцева Любовь Александооана

Рождение ребёнка
29.08.1990

Дочь: Уленеева Наталья Николаеан

Мать ребёнка: Колмогорцева Любовь Александооана

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