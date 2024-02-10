Уденеев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уденеев Василий Иванович
Мать: Савиных Фаина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1984
Сын: Уденеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Колмогорцева Любовь Александооана
Рождение ребёнка
29.08.1990
Дочь: Уленеева Наталья Николаеан
Мать ребёнка: Колмогорцева Любовь Александооана