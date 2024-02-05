Балагурова (Блинникова) Устинья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балагурова (Блинникова) Устинья Игнатьевна

Место рождения

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1722

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Блиников Игнатий

Мать: не указана

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балагуров Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Балагуров Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Балагуров Андрей Петрович

Верхний Тергень, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
После 1782

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