Балагурова (Блинникова) Устинья Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Блиников Игнатий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Сын: Балагуров Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Балагуров Андрей Петрович
Верхний Тергень, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
После 1782