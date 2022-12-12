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Караева (Богатова) Александра Владимировна
Караева (Богатова) Александра Владимировна
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Место рождения
Якутск
, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Дата рождения
25.09.1992
Пол
Женский
Отец
Богатов Владимир Степанович
1954 г.р.
Мать
Богатова (Татарник) Ольга Дмитриевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1992
Отец:
Богатов Владимир Степанович
Мать:
Богатова Ольга Дмитриевна
Якутск
, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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