Ерёмина (Ерёмина) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Ерёмина) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1926

Дата смерти

02.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1926

Отец: Ерёмин Яков Михайлович

Мать: Ерёмина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1951

Сын: Ерёмин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.02.1964

Сын: Ерёмин Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
02.11.2012
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