Ерёмина (Ерёмина) Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1926
Дата смерти02.11.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1926
Отец: Ерёмин Яков Михайлович
Мать: Ерёмина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1951
Сын: Ерёмин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.02.1964
Сын: Ерёмин Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
02.11.2012