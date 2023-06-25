Субботина (Бадерина) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Бадерина) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Кенцовай, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

14.03.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Кенцовай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.02.1875 ст.

Муж: Субботин Василий Стефанович

Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
первый брак Василий Стефановича
Рождение ребёнка
12.10.1878 ст.

Дочь: Субботина Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Субботин Василий Стефанович

Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.03.1880 ст.

Сын: Субботин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Субботин Василий Стефанович

Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.08.1881 ст.

Дочь: Субботина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Субботин Василий Стефанович

Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
14.03.1882 ст.
Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
от опуха
Похороны
18.03.1882 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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