Субботина (Бадерина) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти14.03.1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1875 ст.
первый брак Василий Стефановича
Рождение ребёнка
12.10.1878 ст.
Дочь: Субботина Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Субботин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
15.03.1880 ст.
Сын: Субботин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Субботин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
23.08.1881 ст.
Дочь: Субботина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Субботин Василий Стефанович
Смерть
14.03.1882 ст.
от опуха
Похороны
18.03.1882 ст.