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Кравченко Дмитрий Петрович

Место рождения

Ивангород, Чернігівська область

Дата рождения

25.10.1847

Дата смерти

10.06.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1847

Отец: Кравченко Петр Герасимович

Мать: Кравченко (Божко) Анастасия Даниловна

Ивангород, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
08.02.1877

Дочь: Кравченко Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Кравченко Агафья Николаевна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.02.1879

Дочь: Кравченко Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Кравченко Агафья Николаевна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1882

Сын: Кравченко Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Кравченко Агафья Николаевна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1883

Дочь: Кравченко Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Кравченко Агафья Николаевна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.02.1886

Дочь: Кравченко Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Кравченко Агафья Николаевна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1889

Дочь: Кравченко Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кравченко Агафья Николаевна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1893

Дочь: Кравченко Зиновия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кравченко Агафья Николаевна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1893

Дочь: Кравченко Ептисимия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кравченко Агафья Николаевна

Ивангород, Чернігівська область
Смерть
10.06.1906
Ивангород, Чернігівська область
от чахотки

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