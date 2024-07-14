Кравченко Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения25.10.1847
Дата смерти10.06.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1847
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1877
Дочь: Кравченко Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Кравченко Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
13.02.1879
Дочь: Кравченко Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Кравченко Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.1882
Сын: Кравченко Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Кравченко Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
20.03.1883
Дочь: Кравченко Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Кравченко Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
08.02.1886
Дочь: Кравченко Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Кравченко Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
01.03.1889
Дочь: Кравченко Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кравченко Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
02.11.1893
Дочь: Кравченко Зиновия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кравченко Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
02.11.1893
Дочь: Кравченко Ептисимия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кравченко Агафья Николаевна
Смерть
10.06.1906
от чахотки