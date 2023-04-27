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(Иванова) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1908

Дата смерти

25.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
учитель начальных классов
Рождение ребёнка
21.07.1929

Дочь: (Дюканова) Маргарита Яковлевна

Отец ребёнка: Дюканов Яков Ефимович

Рождение ребёнка
18.12.1937

Дочь: Морозова (Дюканова) Белла Яковлевна

Отец ребёнка: Дюканов Яков Ефимович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: (Дюканова) Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Дюканов Яков Ефимович

Смерть
25.06.1980
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: сахарный диабет
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
55.768730, 37.550560 | Ваганьковское кладбище

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