(Иванова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1908
Дата смерти25.06.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
учитель начальных классов
Рождение ребёнка
21.07.1929
Дочь: (Дюканова) Маргарита Яковлевна
Отец ребёнка: Дюканов Яков Ефимович
Рождение ребёнка
18.12.1937
Дочь: Морозова (Дюканова) Белла Яковлевна
Отец ребёнка: Дюканов Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1944
Дочь: (Дюканова) Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Дюканов Яков Ефимович
Смерть
25.06.1980
Причина смерти: сахарный диабет
Похороны
Неизвестно
55.768730, 37.550560 | Ваганьковское кладбище