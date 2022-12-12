Тупицын Елизар Климентович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Елизар Климентович

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1806 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: Тупицын Климент Иванович

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Между 1836 и 1891 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается как внук главы семьи в 9 и 10 ревизиях (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 639) также упоминается как глава семьи в военно-конской переписи 1891
Бракосочетание
После 1850 ст.

Жена: Тупицына Февронья Исаковна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Тупицын Андрей Елизарович

Мать ребёнка: Тупицына Февронья Исаковна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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