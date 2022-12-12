Тупицын Елизар Климентович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1836 ст.
Отец: Тупицын Климент Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Между 1836 и 1891 ст.
упоминается как внук главы семьи в 9 и 10 ревизиях (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 639) также упоминается как глава семьи в военно-конской переписи 1891
Бракосочетание
После 1850 ст.
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Тупицын Андрей Елизарович
Мать ребёнка: Тупицына Февронья Исаковна
Смерть
Неизвестно