Алгазина Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Василий Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1848

Сын: Алгазин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Алгазин Василий Кириллович

Рождение ребёнка
23.04.1852

Сын: Алгазин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Алгазин Василий Кириллович

Смерть
После 1897

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