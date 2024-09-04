Алгазина Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Алгазин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
23.04.1852
Отец ребёнка: Алгазин Василий Кириллович
Смерть
После 1897