Хорошулина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Хорошулин Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Хорошулин Тимофей Петрович
д.Бесово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хорошулин Тимофей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1939
д.Бесово Бабынинского р-на