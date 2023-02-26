Хорошулина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошулина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Хорошулин Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Хорошулин Тимофей Петрович

д.Бесово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хорошулин Тимофей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошулин Тимофей Петрович

Смерть
До 1939
д.Бесово Бабынинского р-на
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