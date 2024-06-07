(Лунина) Екатерина Иосифова
Место рожденияГаврилищи
Дата рождения29.09.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.09.1912
Отец: Лунин Иосиф Павлов
Мать: Анна Тимофеева
Гаврилищи
Деревни Гаврилищ крестьянский сын Иосиф Павлович Лунин и законная жена его Анна Тимофеева | Воспремник Иоанн Тимофеев Тарамагин | и деревни Сурок крестьянская жена Ксения Ильина Ерёмина
Упоминание
Неизвестно
МК 1912 лист 337
Крещение
30.09.1912
Якушево
Смерть
Неизвестно