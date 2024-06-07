(Лунина) Екатерина Иосифова 29.09.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Лунина) Екатерина Иосифова

(Лунина) Екатерина Иосифова

Место рождения

Гаврилищи

Дата рождения

29.09.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1912

Отец: Лунин Иосиф Павлов

Мать: Анна Тимофеева

Гаврилищи
Деревни Гаврилищ крестьянский сын Иосиф Павлович Лунин и законная жена его Анна Тимофеева | Воспремник Иоанн Тимофеев Тарамагин | и деревни Сурок крестьянская жена Ксения Ильина Ерёмина
Упоминание
Неизвестно
МК 1912 лист 337
Крещение
30.09.1912
Якушево
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.