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Черемхин Феофан Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

02.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Черемхин Яков Яковлевич

Мать: Черемхина Ирина Степановна

Рождение ребёнка
12.02.1910

Сын: Черемхин Иван Феофанович

Мать ребёнка: Черемхина Александра Петровна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Черемхина Пелагея Феофановна

Мать ребёнка: Черемхина Александра Петровна

Рождение ребёнка
18.11.1913

Сын: Черемхин Павел Феофанович

Мать ребёнка: Черемхина Александра Петровна

Рождение ребёнка
13.07.1925

Сын: Черемхин Илья Феофанович

Мать ребёнка: Черемхина Александра Петровна

Смерть
02.10.1941
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