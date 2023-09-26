Черемхин Феофан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти02.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Рождение ребёнка
12.02.1910
Мать ребёнка: Черемхина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Черемхина Пелагея Феофановна
Мать ребёнка: Черемхина Александра Петровна
Рождение ребёнка
18.11.1913
Сын: Черемхин Павел Феофанович
Мать ребёнка: Черемхина Александра Петровна
Рождение ребёнка
13.07.1925
Мать ребёнка: Черемхина Александра Петровна
Смерть
02.10.1941