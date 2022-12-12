Нужный Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения08.04.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1940
Отец: не указан
Мать: Нужная Марина Семёновна
Место жительства
С 1940
Рождение ребёнка
02.10.1971
Дочь: Нужная Инна Васильевна
Мать ребёнка: Нужная Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
03.08.1974
Сын: Нужный Александр Васильевич
Мать ребёнка: Нужная Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно