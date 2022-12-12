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Нужный Василий Афанасьевич

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Место рождения

Шестеринцы, Черкаська область

Дата рождения

08.04.1940

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1940

Отец: не указан

Мать: Нужная Марина Семёновна

Шестеринцы, Черкаська область
Место жительства
С 1940
Шестеринцы, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.10.1971

Дочь: Нужная Инна Васильевна

Мать ребёнка: Нужная Татьяна Владимировна

Шестеринцы, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.08.1974

Сын: Нужный Александр Васильевич

Мать ребёнка: Нужная Татьяна Владимировна

Шестеринцы, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нужная Татьяна Владимировна

Шестеринцы, Черкаська область
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