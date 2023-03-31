Байрамкулиева Асият Магомедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1985
Отец: не указан
Мать: Элескендерова Фатмаханум
Рождение ребёнка
20.03.2010
Сын: Байрамкулиев Нухбег Рамазанович
Отец ребёнка: Байрамкулиев Рамазан Зейнуллаевич
Рождение ребёнка
08.12.2013
Дочь: Байрамкулиева Ибадет Рамазановна
Отец ребёнка: Байрамкулиев Рамазан Зейнуллаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамкулиева Шазина Рамазановна
Отец ребёнка: Байрамкулиев Рамазан Зейнуллаевич