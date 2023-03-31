Байрамкулиева Асият Магомедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрамкулиева Асият Магомедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ШБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1985

Отец: не указан

Мать: Элескендерова Фатмаханум

Рождение ребёнка
20.03.2010

Сын: Байрамкулиев Нухбег Рамазанович

Отец ребёнка: Байрамкулиев Рамазан Зейнуллаевич

Рождение ребёнка
08.12.2013

Дочь: Байрамкулиева Ибадет Рамазановна

Отец ребёнка: Байрамкулиев Рамазан Зейнуллаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамкулиева Шазина Рамазановна

Отец ребёнка: Байрамкулиев Рамазан Зейнуллаевич

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