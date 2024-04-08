Аграфена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Пётр Степанов

Мать: Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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