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Аграфена Петрова
Аграфена Петрова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1758
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пётр Степанов
Около 1730 г.р.
Мать
Анна Петровна
Около 1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец:
Пётр Степанов
Мать:
Анна Петровна
Смерть
Неизвестно
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