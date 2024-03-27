Бакаева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бакаев Шайхисултан Ахметсултанович
Отец ребёнка: Бакаев Ахметсултан Яхиевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Бакаев Ильдус Ахметсултанович
Отец ребёнка: Бакаев Ахметсултан Яхиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаузия Ахметсултановна
Отец ребёнка: Бакаев Ахметсултан Яхиевич
Смерть
Неизвестно