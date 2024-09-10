Алексей Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1702 и 1712 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1702 и 1712 ст.
Отец: Степан Савельев
Мать: Федосья Исаева
более вероятно - 1704-1705
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра (Марфа) Осипова
Рождение ребёнка
Между 1739 и 1741 ст.
Сын: Кузьма Алексеев
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Осипова
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Дочь: Ирина Алексеева
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Осипова
Рождение ребёнка
Между 1743 и 1745 ст.
Сын: Тимофей Алексеев
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Осипова
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Сын: Филипп Алексеев
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Осипова
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.
Сын: Елисей Алексеев
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Осипова
Смерть
Неизвестно