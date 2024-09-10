Алексей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Степанов

Алексей Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1702 и 1712 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1675 и 1682 г.р.

Мать

Около 1687 г.р.

Жена

Между 1707 и 1717 г.р.

Дети

Между 1739 и 1741 г.р.
Вычислено 1741 г.р.
Между 1743 и 1745 г.р.
Вычислено 1751 г.р.
Вычислено 1752 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1702 и 1712 ст.

Отец: Степан Савельев

Мать: Федосья Исаева

более вероятно - 1704-1705
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра (Марфа) Осипова

Рождение ребёнка
Между 1739 и 1741 ст.

Сын: Кузьма Алексеев

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Осипова

Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Дочь: Ирина Алексеева

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Осипова

Рождение ребёнка
Между 1743 и 1745 ст.

Сын: Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Осипова

Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Филипп Алексеев

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Осипова

Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.

Сын: Елисей Алексеев

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Осипова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.