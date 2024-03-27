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Диянов Аляутдин

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1856 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Дианов ?

Мать: Дианова Шарифя Фехретдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шакирова) Ферида

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шакирова) Ферида

Смерть
Неизвестно

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