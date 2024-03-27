Диянов Аляутдин
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Дианов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Шакирова) Ферида
Военная служба
Неизвестно
Дианов Аляудин Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1900 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, Чумбелейский с/с, д. Чумбелей Дата и место призыва: 11.07.1941 Советский РВК, Московская обл., г. Москва, Советский р-н Дата призыва: 11.07.1941 Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: Горьковский ВПП Прибыл в часть: 18.08.1945 Выбытие из воинской части: 19.08.1945 Куда выбыл: демобилизован Откуда прибыл: 26 оместсб
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шакирова) Ферида
Смерть
Неизвестно