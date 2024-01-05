Милашенко (Милашенко) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милашенко (Милашенко) Таисия

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Место рождения

х. Верхне-Куберский

Дата рождения

25.01.1930

Дата смерти

26.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1930

Отец: Милашенко Павел Иванович

Мать: Милашенко Прасковья

х. Верхне-Куберский
Рождение ребёнка
28.08.1950

Сын: Милашенко (милошенко) Александр

Отец ребёнка: Лоза Василий (Маркиян) Иванович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Милашенко Геннадий

Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Владимир

СССР
Смерть
26.09.1992
п. Целина Ростовской области, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п. Целина
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