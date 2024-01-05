Милашенко (Милашенко) Таисия
Место рождениях. Верхне-Куберский
Дата рождения25.01.1930
Дата смерти26.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1930
Отец: Милашенко Павел Иванович
Мать: Милашенко Прасковья
х. Верхне-Куберский
Рождение ребёнка
28.08.1950
Сын: Милашенко (милошенко) Александр
Отец ребёнка: Лоза Василий (Маркиян) Иванович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Милашенко Геннадий
Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Владимир
СССР
Смерть
26.09.1992
п. Целина Ростовской области, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п. Целина