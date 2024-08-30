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Киреев Кузьма Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киреев Трофим Захарович

Мать: (Киреева) Анна Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева (Тарасова) Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
13.04.1905

Дочь: (Киреева) Антонина Кузьминична

Мать ребёнка: Киреева (Тарасова) Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
14.10.1907

Сын: Киреев Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Киреева (Тарасова) Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
10.04.1910

Сын: Киреев Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Киреева (Тарасова) Пелагея Степановна

Смерть
Неизвестно

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