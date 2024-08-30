Киреев Кузьма Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1905
Дочь: (Киреева) Антонина Кузьминична
Мать ребёнка: Киреева (Тарасова) Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
14.10.1907
Мать ребёнка: Киреева (Тарасова) Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
10.04.1910
Мать ребёнка: Киреева (Тарасова) Пелагея Степановна
Смерть
Неизвестно