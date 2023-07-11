Сидорина Марфа Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Сидорина Василиса Сергеевна
Отец ребёнка: Сидорин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Сидорин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Сидорина Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Сидорин Сергей Алексеевич
Смерть
После 1858 ст.