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Сидорина Марфа Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидорин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Сидорина Василиса Сергеевна

Отец ребёнка: Сидорин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Сидорин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Сидорин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Сидорина Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Сидорин Сергей Алексеевич

Смерть
После 1858 ст.

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