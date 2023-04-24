Шарипова (Габдрахманова) Гульназ Альфировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипова (Габдрахманова) Гульназ Альфировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1981

Отец: Габдрахманов Альфир Нигматуллович

Мать: Габдрахманова (Фархутдинова) Гильминур Мирзахан кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарипов Максим

Рождение ребёнка
22.07.2003

Дочь: Шарипова Аделина Максимовна

Отец ребёнка: Шарипов Максим

Рождение ребёнка
28.03.2013

Дочь: Шарипова Виктория Максимовна

Отец ребёнка: Шарипов Максим

Рождение ребёнка
28.03.2019

Сын: Шарипов Артемий Максимович

Отец ребёнка: Шарипов Максим

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