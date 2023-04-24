Шарипова (Габдрахманова) Гульназ Альфировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарипов Максим
Рождение ребёнка
22.07.2003
Дочь: Шарипова Аделина Максимовна
Отец ребёнка: Шарипов Максим
Рождение ребёнка
28.03.2013
Дочь: Шарипова Виктория Максимовна
Отец ребёнка: Шарипов Максим
Рождение ребёнка
28.03.2019
Сын: Шарипов Артемий Максимович
Отец ребёнка: Шарипов Максим