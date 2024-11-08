Лунина (Симакова) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1953
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1953
Отец: Симаков Алексей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1971
Муж: Исачков Владимир
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.01.1972
Сын: Исачков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Исачков Владимир
Москва, город федерального значения Москва