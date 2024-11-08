Лунина (Симакова) Галина Алексеевна 18.03.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лунина (Симакова) Галина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1953

Отец: Симаков Алексей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунин Дмитрий Дмитриевич

Бракосочетание
Около 1971

Муж: Исачков Владимир

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.01.1972

Сын: Исачков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Исачков Владимир

Москва, город федерального значения Москва

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