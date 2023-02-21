Казак (Соколова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казак (Соколова) Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1981

Отец: Соколов Михаил Петрович

Мать: Соколова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казак Дарья Александровна

Отец ребёнка: Казак Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казак Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казак Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Казак Александр

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