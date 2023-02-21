Казак (Соколова) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1981
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1981
Отец: Соколов Михаил Петрович
Мать: Соколова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казак Дарья Александровна
Отец ребёнка: Казак Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казак Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казак Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Казак Александр