Тюрин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюрин Иван Иванович
Мать: Тюрина Анисья Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрина Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Тюрина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрин Иван Андреевич
Мать ребёнка: Тюрина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Дарья
Смерть
Неизвестно