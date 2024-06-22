Тюрин Андрей Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тюрин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюрин Иван Иванович

Мать: Тюрина Анисья Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрина Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Тюрина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Тюрина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Дарья

Смерть
Неизвестно

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